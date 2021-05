Zakopane. Niedźwiedź włóczęga na Tatarach: "Niepokoi fakt, że pojawił się przy budynkach za dnia"

Przyrodnik dodaje, że niedźwiadek nie przyszedł oglądać sobie dzielnicy Tatary, czy pobiegać między ludźmi.

- On przyszedł, bo było tam pożywienie. I to wyczuł. Jeżeli tego źródła łatwego pożywienia nie byłoby, drapieżniki nie schodziłyby z gór. Dlatego apelujemy jeszcze raz, by na terenie całego miasta zabezpieczać w odpowiedni sposób kosze na śmieci, by nie zostawiać resztek jedzenia. To jest nasza odpowiedzialność zbiorowa - mówi przyrodnik.