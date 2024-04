Do herbaciarni w Dolinie Strążyskiej w Tatrach włamał się... niedźwiedź. Niewiele jednak tam znalazł

Do włamania doszło kilka dni temu. Leśniczy zorientował się, że do herbaciarni wstąpił nieproszony gość, gdy zobaczył wyłamane drzwi.

- Najprawdopodobniej niedźwiedź wyszedł z gawry i dostał się do kuchni w budynku herbaciarni. Wepchnął drzwi do środka. Tam zrobił mały bałagan, wytargał coś na zewnątrz. Nie znalazł jednak dużo jedzenia, bo wszystko jest w herbaciarni serwowane na ciepło, jest przygotowywane na dole i gotowe przywożone do doliny – mówi leśniczy.

Wizyta niedźwiedzia oznaczała szkody – wyłamane z zawiasów drzwi i dwie rozbite szybki. - Nasi pracownicy brygady leśnej przyjechali na miejsce i szybko naprawili szkody. Zawiasy w drzwiach zostały wzmocnione Dodatkowo teren herbaciarni został zabezpieczony pastuchem elektrycznym – mówi leśniczy.

Przyrodnicy TPN nie mają pewności, czy to był jeden niedźwiedź, czy może matka z młodym niedźwiadkiem, która to rodzina była wcześniej obserwowana w tej części Tatr.