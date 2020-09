Zakopane. Nielegalny market ma niezgodny z prawem wjazd na parking. Miasto działać nie zamierza

Dworzec autobusowy w Zakopanem działał przy ulicy Tadeusza Kościuszki do początku 2017 roku. Następnie przejął go nowy właściciel, który niemal z dnia na dzień wyrzucił z obiektu wszystkich przewoźników i rozpoczął przebudowę budynku. Zamurowano do niego główne wejście, wyburzono wiatę nad peronami dla autobusów, a od boku wstawiono witrynę i drzwi, przez które do środka mieli wchodzić ludzie.

- Nie możemy odebrać tego obiektu, bo market został zrobiony bez pozwolenia na budowę, a przede wszystkim bez dokumentacji budowlanej - tłumaczył wówczas mediom Andrzej Król Łęgowski, rzecznik prasowy zakopiańskiej straży pożarnej. - Na jakiej podstawie bowiem mamy się odnieść do tego, co zostało tam zrobione? – dodawał retorycznie, a jego słowa oznaczają również to, że do dziś klienci wchodzący do środka przerobionego dworca, nie wiedzą, czy są bezpieczni, bo nikt nie sprawdził, czy obiekt został przerobiony "zgodnie ze sztuką budowlaną".

- Przepisy prawa w Polsce mówią, że poza pewnymi wyjątkowymi odstępstwami obiekty handlowe czy prywatne domy nie powinny mieć zjazdu z parkingu bezpośrednio na skrzyżowania - pisze czytelnik. - Tymczasem E.Leclerc w Zakopanem ma zjazd bezpośrednio na... rondo i to jedno z najbardziej obleganych w całym mieście. To szalenie niebezpieczne. Dziwię się, że miasto jeszcze tego zjazdu nie zablokowało - dodaje.

O sprawę postanowiliśmy zapytać wiceburmistrza Zakopanego Tomasza Filara. Ten przyznaje racje naszemu Czytelnikowi.

- Ten zjazd z parkingu ze sklepu bezpośrednio do ronda jest nie tylko niezgodny z przepisami, ale i szalenie niebezpieczny - mówi Filar. - On nie powinien istnieć w takiej formie. Tolerujemy go jednak, bo uznaliśmy, że obecny właściciel zastał już taki zjazd, bo wcześniej z tego samego układu komunikacyjnego korzystały autobusy. Za kilka lat planujemy jednak przebudować całe to rondo i wówczas sytuacja się zmieni, bo ten sklep nie będzie miał zjazdu bezpośrednio do ronda - dodaje.

Co na to mieszkańcy Zakopanego? Ci nie ukrywają, że argumentacja wiceburmistrza jest... zbyt pobłażliwa.

- Miasto przyznaje, że biznesmen, który nielegalnie pozbawił nas wszystkich dworca ma nielegalny wjazd, ale nie chce mu go zamknąć, bo pewnie boi się pozwu do sądu - mówi Paweł Korcz, zakopiański taksówkarz. - To pokazuje temu człowiekowi, że jest bezkarny i może łamać przepisy, a mimo to nie spotka go kara. Smutne to, bo zwykły "szary" człowiek nie może liczyć na takie pobłażanie.