Zakopane. Poranny pożar na Janosówce. Z budynku wydobywał się dym. Szybko udało się go ugasić

Gdy na miejsce dojechali strażacy, szybko udało im się dostać do środka budynku. - Zadymienie było w kuchni budynku. Szybko udało się opanować pożar. Ogień nie zdążył się rozprzestrzenić - mówi oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Z budynku wyprowadzony został mężczyzna. Jak mówi straż pożarna, nic mu się jednak nie stało - fizycznie nie ucierpiał.

W trakcie, gdy ratownicy medyczni wprowadzali go do karetki, mężczyzna był pobudzony, krzyczał. Został przetransportowany do szpitala.

Sprawę pożaru na Janosówce bada także policja.