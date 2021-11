Zakopane. Przejazd przez rondo Armii Krajowej częściowo udrożniony

Modernizacja ronda Armii Krajowej postępuje. W ubiegłym tygodniu wykonawca prac musiał zamknąć przejazd przez rondo łączący ulicę Kościuszki z Chramcówkami. To spowodowało spore utrudnienia i korki na terenie Zakopanego. Na szczęście udało się roboty na styku tych dwóch ulic i ronda zakończyć. Przejazd znów został otwarty. Co pozwoliło wielu kierowcom odetchnąć z ulgą. Zwłaszcza teraz, gdy mamy długi weekend listopadowy i do Zakopanego zjechało tysiące turystów.

Nadal jednak zamknięty pozostaje przejazd na rondo od strony ulicy Jagiellońskiej, co oznacza, że ulica jest jest ślepa. Urząd miasta pod Giewontem zapowiada, że przejazd przez rondo ma został całkowicie udrożniony przed świętami Bożego Narodzenia.

Modernizacja rondo w rejonie zakopiańskich dworców podyktowana jest budową nowego centrum komunikacyjnego. Nowe rondo – w stosunku do starego - będzie przesunięte w kierunku ulic Kościuszki. Tym samym zmienią się nieco wjazdy na rondo – zwłaszcza ten z ulicy Jagiellońskiej – które niejako wymuszą od kierowców zwolnienie i zatrzymanie się przed rondem. Dodatkowo pojawi się nowy zjazd do powstającego po sąsiedzku pierwszego w Zakopanem parkingu wielopoziomowego.