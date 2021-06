Zakopane. Szczepionki Pfizera dotarły w końcu pod Giewont. Kolejna dostawa ma być w środę

W Rządowej Agenci Rezerw Strategicznych (RARS) dowiedzieliśmy się, że szczepionki do Zakopanego nie dotarły, bo zostały anulowane z uwagi na problem z kalendarzem szczepień, który każdorazowo musi być wypełniony przy zamówieniu – tak by żadna dawka szczepionki nie zmarnowała się. Kalendarz wypełnia punkt szczepień.

- Na szczęście we wtorek rano dostaliśmy część zaległych szczepionek. Druga dostawa ma do nas przyjść w środę. Teraz będziemy musieli w ciągu najbliższych dni je wykorzystać. Mam nadzieję, że uda nam się rozładować zator w kolejce chętnych – mówi lek. Toczek.

Krzysztof Bielak, p.o. rzecznika prasowego Rządowej Agenci Rezerw Strategicznych (RARS) przyznaje ponadto, że w ubiegłym tygodniu mogły zdarzać się opóźnienia w realizacji dostaw szczepionek do innych punktów. - Wynikało to z faktu opóźnień w dostawach tych preparatów od producentów. Ale teraz szczepionki już są dostępne, są one rozdzielane i odpowiednio dystrybuowane – zapewnia.

Co ciekawe, pod Giewont dojechała już także szczepionka Johnson&Johnson. Początkowo, gdy preparat tej firmy pojawiła się w Polsce, pojawił się problem z jego dostępnością w wielu punktach. Szpitalowi w Zakopanem nie udało się go zamówić, dlatego lecznica zrezygnowała z tego preparatu. Za to preparat ten dotarł niedawno do drugiego punkt szczepień – w przychodni Allmedica w Zakopanem. - Udało nam się pozyskać 300 szczepionek. Na razie jednak nie wiemy, czy uda się zdobyć kolejne. Na razie nie mamy żadnych informacji na ten temat. Dlatego póki co nie prowadzimy kolejnych zapisów na szczepienia tym preparatem – mówi Paweł Cichopek, koordynator akcji szczepień w Allmedica.