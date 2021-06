Zakopane. Wojciech Korfanty przywrócony w poczet honorowych obywateli miasta pod Giewontem

Zanim Korfanty kupił willę w Zakopanem, w marcu 1921 roku został honorowym obywatelem Zakopanego. Było to po zakończonym plebiscycie na Górnym Śląsku. Wtedy rada miasta przyjęła to honorowego obywatelsko jednogłośnie. Uznali wówczas, że zasługi Korfantego w walce o Górny Śląsk i niepodległość Polski były jednoznaczne.

- Później jednak w grę weszły względy polityczne. Korfanty działał bowiem w opozycji do partii rządzącej, do partii sanacyjnej marszałka Józefa Piłsudskiego. Gdy w 1926 roku doszło do przewrotu majowego, gdy Piłsudski przejął władzę, Korfanty nazwał to wydarzenie dosłownie zbrodnią. I tutaj konflikt z Piłsudskim zaczął się mocno pogłębiać. Gdy Korfantemu wygasł mandat posła sejmu śląskiego, Korfanty był już ścigany. Był przetrzymywany w twierdzy Brzeskiej. Podupadł mocno na zdrowiu. Później w obawie o życie uciekał z kraju. Wyjechał do Czechosłowacji. I za to w 1935 roku, rada miasta Zakopanego odebrała mu honorowe obywatelstwo. Radni nazwali to ucieczką z kraju – opowiada Natalia Skiepko.