Zakopane. Zapowiada się tłoczny weekend. Wiele hoteli i pensjonatów nie ma już wolnych miejsc

- Zainteresowanie tym okresem było bardzo duże. Spora część obiektów ma już w większości zajęte dostępne miejsca noclegowe. Inne mają obłożenie rzędu 70-90 proc. Chodzi o ośrodki w samym Zakopanem. Zdecydowanie łatwiej jest znaleźć wolne miejsce w miejscowościach wokół Zakopanego. Także szansa na to, by znaleźć wolne łóżko na Podhalu nadal jest – mówi Dariusz Galica, współpracujący z hotelami i pensjonatami przy pozyskiwaniu klientów.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni będą wyjątkowo gorące. I to nie tylko jeśli chodzi o pogodę pod Giewontem, ale także jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy przyjadą w góry.

- Majówka w tym roku była biedna, wcześniej też nie można było za wiele zarobić, więc teraz myślę, że wszyscy w Zakopanem liczą, że uda się coś odrobić. Mam nadzieję, że będzie to dobry początek tego co nas czeka w sezonie letnim – mówi pani Stanisław, sprzedawca pamiątek z Krupówek.

Na tłoczny weekend czekają tak naprawdę wszyscy w Zakopanem – nie tylko hotelarze. To także dotyczy gastronomii, która zaledwie kilka dni temu wróciła do serwowania posiłków dla klientów wewnątrz lokali. Na gości czekają także drobni handlarze – sprzedawcy oscypków, pamiątek, ale także fiakrzy, czy choćby taksówkarze.

Okazuje się, że taksówkarz może mieć rację. Przynajmniej jeśli chodzi o czerwiec. - Okazuje się, że w tym roku bardzo dobrze sprzedają się pobyty w czerwcu. Głównie to wciąż są weekendy, ale coraz więcej turystów przesuwa sobie urlopy właśnie na czerwiec, gdy pod Giewontem jest mniej gości niż choćby w sierpniu – mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. - Z rezerwacjami na same wakacje już tam kolorowo nie jest. Szacujemy, że na obecną chwilę rezerwacji na lipiec i sierpień jest mnie o ok.70 proc. niż to bywało w analogicznym okresie w czasach przed pandemią.