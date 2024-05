Zakopiańscy policjanci uratowali autokar przed pożarem. Przewoźnik im podziękował

Do zdarzenia doszło 8 maja na zakopiance. Policjanci wykonując obowiązki służbowe na drodze E-77 w miejscowości Stróża zauważyli palący się autokar. Ogień pojawił się w komorze silnika autokaru. Policjant z Zakopanego, który również na co dzień jest strażakiem ochotnikiem, niezwłocznie ruszył na pomoc kierowcy. Dzięki jego sprawnemu działaniu udało się na czas ugasić pożar i nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia się ognia. W tym samym czasie policjantka zabezpieczała miejsce zdarzenia i kierowała ruchem do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Dzięki sprawnym działaniom policjantów nikt nie ucierpiał, a autokar udało się ocalić.

Za ich szybką akcje w środę 22 maja w komendzie przedstawiciele przewoźnika, do którego należała autokar – firmy Szwagropol, osobiście podziękowali tatrzańskim policjantom za pomoc. Zaznaczyli, że dzięki sprawnym działaniom policjantów nikt nie ucierpiał, a autokar udało się ocalić.