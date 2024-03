Zaprosili do Tarnowa pracodawców swoich żołnierzy, aby podziękować im za to, że przychylnie podchodzą do ich służby w obronie terytorialnej

Konferencja w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie

Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach-ochotnikach, którzy podejmując się pełnienia terytorialnej służby wojskowej nie muszą wcale rezygnować z dotychczasowego życia zawodowego i prywatnego oraz z realizowania swoich pasji.

W WOT kluczem jest terytorialność, gotowość do obrony i wspierania swoich rodzin, bliskich i sąsiadów,a służba nie wiąże się z wyjazdami i rozłąką. Podkreślano to podczas piątkowej konferencji w Tarnowie, która odbywała się pod hasłem: „Przywództwo, rozwój, gotowość do zmian - nowe spojrzenie na wzmacnianie obronności państwa”. Skierowana była ona do pracodawców zatrudniających „terytorialsów”.