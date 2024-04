Jak Kraków jest przygotowany na ewentualną wojnę? Brakuje procedur, ale może pojawić się system obrony przeciwrakietowej

- Chciałbym zadeklarować, że będziemy wspierać miasto Kraków w inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Będziemy rozwijać obecność wojska w Krakowie. Garnizon Kraków może liczyć na wzmocnienie. Zamierzamy również wzmacniać oddziały obrony terytorialnej - podkreśla wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Aktualnie, zgodnie z zapowiedziami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej prowadzone są intensywne prace nad projektem ustawy o obronie cywilnej.

- Chciałbym, by ustawa przed wakacjami była przegłosowana przez parlament. To jest konieczność, by zamknąć ten temat jak najszybciej. Mamy też mieć spotkanie dotyczące finansowania obrony cywilnej. Nasi poprzednicy nie widzieli tego tematu, skoro mieli w planach likwidację Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To byłaby najgorsza droga do budowania obrony cywilnej. My będziemy RCB wzmacniać - dodaje szef MON.