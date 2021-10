Zarząd Dróg Wojewódzkich pyta wykonawcę o pył użyty do budowy nasypu obwodnicy Tuchowa. Materiał budzi kontrowersje Paweł Chwał

Nasypy drogowe obwodnicy Tuchowa pełnić mają jednocześnie rolę wałów przeciwpowodziowych. Kontrowersje wzbudzają pyły z elektrowni, które użyto do ich budowy Paweł Chwał Zobacz galerię (25 zdjęć)

Kontrowersje wokół obwodnicy Tuchowa, które opisaliśmy na łamach "Gazety Krakowskiej" sprawiły, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się do wykonawcy inwestycji o wyjaśnienia w sprawie zastosowanie pyłów do budowy nasypu nowo budowanej drogi. Po tym, jak woda wypłukała część nasypów mieszkańcy obawiają się, czy mieszanka popiołowo-żużlowa to odpowiedni materiał, który sprawdzi się w sąsiedztwie często występującej z brzegów Białej.