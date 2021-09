Zbigniew Klęk: Człowiek się wzruszy, w końcu po to się pracuje

Było wzruszenie?

Zawsze gdy są te sukcesy to przed oczami staje mi początek naszej pracy, gdy byli młodzi. Gdy np. siedzieliśmy w Wysowej na zgrupowaniach. Można się wzruszyć i jest to duże wzruszenie. Potem dostałem też wiadomość, że zostałem zgłoszony do nagrody z ministerstwa sportu.

Jaka to nagroda?

Dostałem telefon z Polskiego Związku Kolarskiego, że zostałem zgłoszony do nagrody ministerstwa sportu, gdy zawodnik zdobywa jakiś medal mistrzostw świata czy igrzysk. Kasia zgłosiła mnie jako jej pierwszego trenera. Zrobiło mi się bardzo miło. Raz w życiu jak się trafi coś takiego, to można być szczęśliwym. Człowiek na co dzień nie patrzy na takie rzeczy, tylko na promocję zawodników.

Oglądał pan zapewne cały wyścig o mistrzostwo świata, od początku do końca.

Nie tylko ja, ale oglądaliśmy go z zawodnikami Krakusa, bo akurat byliśmy na zgrupowaniu w Wysowej. Tak ustawiłem treningi, by była możliwość zobaczenia wyścigów, także czasówek, bo to jest doskonała nauka dla młodych. Ci, którzy chcą być zawodnikami, muszą zobaczyć, jak to się robi. Jest z nami kuzyn Kaśki – Darek Niewiadomy, 17-latek.