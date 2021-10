Zbigniew Morawski, wielki skawinianin, został pośmiertnie uhonorowany

- Życie pana Zbyszka to było życie dla drugiego człowieka - to zdanie pada pod koniec filmu "Skawinianin", stworzonego w ramach Skawińskiej Kroniki Filmowej. Morawskiego wspominają ludzie, z którymi współpracował, dla których był szefem i którym pomagał. I wszyscy wypowiadają się w tym samym tonie: - To była chodząca dobroć.