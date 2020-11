Zbrodnia, namiętność, tajemnica. Filmowy thriller "Tylko zwierzęta nie błądzą" od piątku w krakowskich kinach [WIDEO]

Bon turystyczny 500 plus. Co zrobić, by nie wykorzystany do tej pory bon nie przepadł przy nowych ograniczeniach COVID [4.11.2020]

Już można rejestrować się, by aktywować Polski Bon Turystyczny czy popularne 500 plus na odpoczynek dzieci. Ale czy trzeba z tym się spieszyć i korzystać na siłę, jeśli np. wakacyjne wojaże zakończyliśmy już w lipcu. Co zrobić, by z bonu skorzystać później, np. w czasie zimowych ferii?