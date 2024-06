Zbudował domek marzeń zawieszony nad strumieniem. Teraz każdy może zamieszkać niemal w koronach drzew. Ludzie przyjeżdżają z całej polski! OPRAC.: Arkadiusz Bar

Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o domie na drzewie? Dariusz Pyrz z małopolskiego Małastowa postanowił zrealizować ten fantastyczny pomysł, a zmobilizował go do tego… sen. Zbudował chatkę pośród lasu Beskidu Niskiego, zawieszoną nad strumieniem pośród drzew. I to był strzał w dziesiątkę. Turyści przyjeżdżają z całej Polski, aby zamieszkać w domku z marzeń!