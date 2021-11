Zdominować Wieczystą. To był warunek konieczny - komentuje trener Garbarni Maciej Musiał

Młoda drużyna Garbarni wyszła na boisko jak po swoje. Grała zdecydowanie, zdobywała teren. Nie pozwoliła Wieczystej na przejęcie inicjatywy.

Musiał: - Chcieliśmy tak grać. Tak gramy, tak staramy się grać. Gdybyśmy grali inaczej, nie wygralibyśmy. To był warunek konieczny - zdominować Wieczystą. To zespół, który świetnie operuje piłką. Ale jeśli mu się ją zabierze, to już mają kłopot i my staraliśmy się w ten sposób funkcjonować. Potrafiliśmy też kilka razy atakiem szybkim zagrozić rywalom - to było dzisiaj bardziej skuteczne, czyli decydujące o wyniku meczu.