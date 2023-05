Zielona rewolucja w Wodociągach Chrzanowskich. Kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii

Zielona rewolucja w Wodociągach Chrzanowskich. Kolejne inwnstycje w odnawialne źródła energii

Na łączne zużycie energii elektrycznej we wszystkich obiektach przedsiębiorstwa w 2022 r. w wysokości 7 328 MWh ilość energii wytworzonej z biogazu oraz baterii fotowoltaicznych wyniosła razem 1 390 MWh, co stanowiło 17,7% całkowitego zapotrzebowania spółki na energię elektryczną. Na tym jednak nie koniec, gdyż zrealizowane są kolejne inwestycje, dzięki którym wodociągi przechodzą naprawdę imponującą zieloną rewolucję.

Osiągnięcie poziomu samowystarczalności energetycznej GOŚ w Chrzanowie jest możliwe dzięki uruchomionej w 2018 roku nowoczesnej instalacji spalania biogazu, gdzie w kogeneratorach produkuje się energię cieplną i elektryczną. W 2021 roku uruchomiono też baterię fotowoltaiczną o mocy 49,14 kW. Dzięki tym inwestycjom już w ubiegłym roku na terenie oczyszczalni wyprodukowano 1.3 MWh energii, co stanowiło 70% zapotrzebowania na prąd całego obiektu i całkowicie pokrywa jego potrzeby w zakresie energii cieplnej na cele technologiczne i ogrzewania pomieszczeń.

W kwietniu tego roku zakończyliśmy prace modernizacyjne na rozdzielniach średniego napięcia GOŚ Chrzanów oraz Stacji Uzdatniania Wody „Żelatowa”. Miały one na celu wykorzystanie kabla łączącego oba obiekty do zasilania „Żelatowej” energią elektryczną wytworzoną w źródłach odnawialnych na terenie oczyszczalni ścieków. Te działania przyczyniły się do zapewnienia całkowitej autokonsumpcji produkowanej u nas własnej energii. – informuje prezes Łukasz Brzózka.

– Obecnie w GOŚ w Chrzanowie trwają prace rozruchowe nowego, trzeciego agregatu kogeneracyjnego na biogaz o mocy 100kW, a także oddano do użytku drugą instalację fotowoltaiczną o mocy 49,14kW. W efekcie zapewnia to nie tylko samowystarczalność energetyczną oczyszczalni, ale pozwala już teraz na zautomatyzowane przesyłanie nadwyżek energii do SUW „Żelatowa” - dodaje prezes.