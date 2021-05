Zielone Świątki w Krakowie. Metropolita u Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

Arcybiskup w homilii zwrócił uwagę, że choć Apostołowie słyszeli nauczanie Jezusa i widzieli znaki, jakich dokonywał, a także mimo wyznawania wiary w Niego, ich poznanie Chrystusa nie było ani pełne, ani do końca trwałe. Metropolita wskazał na przykład zaparcia się św. Piotra, który w Wieczerniku zapewniał o wierności Chrystusowi. Poznanie i miłość Apostołów miał dopełnić dopiero Duch Święty.

– By osiągnąć wieczność, mamy dać się prowadzić Duchowi Świętemu, po to, aby nasze czyny były z Ducha. A to wiąże się ze szczególną – niezbędną dla naszego zbawienia – więzią z Chrystusem dźwigającym krzyż, cierpiącym i zmartwychwstałym. (…) Cieszyć się owocami Ducha, to znaczy także zmagać się ze swoimi słabościami, pokusami, które płyną z zewnątrz i tym wszystkim, co chciałoby nas zniewolić – mówił arcybiskup, zwracając uwagę na owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, a także wspaniałomyślność, skromność i czystość.