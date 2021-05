Zielonki. 15-latek strzelał w okna domów sąsiada. Usłyszał zarzut

- Dodał, że sprawcą najprawdopodobniej jest mieszkaniec jednego z pobliskich domów, bo był widziany przez inne osoby, kiedy strzelał z balkonu w kierunku jego budynków. Policjanci udali się na miejsce, gdzie potwierdzili, że uszkodzenia rzeczywiście mogly powstać od strzałów. Są to niezamieszkałe budynki, jednak odwiedzane przez właściciela i inne osoby, więc całe szczęście, że w czasie ostrzałów nikt tam nie przebywał. Pokrzywdzony straty wycenił na kwote ponad 10 tysięcy złotych - podkreśla podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Jak relacjonują policjanci, 6 maja do komisariatu w Zielonkach zgłosił się pokrzywdzony mężczyzna, zawiadamiając o tym, że boi się wejść na teren swoich posesji, bo w poprzednie dni strzelano tam - z przedmiotu przypominającego broń palną - w okna jego dwóch nowo wybudowanych domów, w wyniku czego uszkodzone zostały szyby w czterech oknach dachowych.

Mundurowi zapukali do drzwi sprawcy, jednak początkowo nikt nie otwierał. Wszystko wskazywało na to, że strzelaninę urządził sobie mieszkający tam 15-latek. Kiedy już policjanci dostali się do środka przeszukali jego dom i znaleźli dwie wiatrówki.

Nieletniego doprowadzili do komisariatu, gdzie w obecności swojego opiekuna prawnego usłyszał zarzut zniszczenia "4 okien dachowych poprzez oddawanie strzałów z przedmiotu przypominającego broń, w wyniku czego doszło do rozbicia szyb, powodując tym straty w wysokości ponad 10 tysięcy złotych".

15-latek przyznał się do popełnienia czynu dodając, że nie miał świadomości wyrządzenia takich szkód wiatrówką.

Odpowie teraz przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o zastosowaniu wobec niego odpowiednich środków wychowawczych lub poprawczych.