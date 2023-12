Zmarł Wojciech Łazarek, były trener reprezentacji Polski i Wisły Kraków

Wojciech Łazarek to była niezwykle barwna postać w polskim futbolu. Trener z znany z ciętego języka, sypiący powiedzonkami, anegdotami. Potrafił też jednak przede wszystkim z sukcesami prowadzić drużyny. W Poznaniu do dzisiaj wspominają pierwsze dwa tytuły Lecha z lat 1983 i 1984 oraz Puchary Polski z lat 1982 i 1984, do których poprowadził ich popularny „Baryła”.

W Wiśle Kraków Łazarek pojawił się w 1997 roku. Odegrał niezwykle istotną rolę w tym, że do klubu z ul. Reymonta trafiła Tele-Fonika, bo to m.in. właśnie on, jako trener „Białej Gwiazdy”, prowadził rozmowy w Myślenicach.

W 2014 roku na naszych łamach Wojciech Łazarek tak wspominał tamten czas: - Wówczas pojechał Jurek Kowalik (asystent trenera Łazarka - przyp.) i ja. I czyniliśmy wszystko, by przedstawić panu Cupiałowi rozsądny proces szkoleniowy, plan, by Wisła stanęła mocno w szranki perspektywicznego szkolenia i budowania drużyny. I to nam się udało. Poprzez akceptację panów Bogusława Cupiała i Stanisława Ziętka (oraz trzeciego współwłaściciela Zbigniewa Urbana - przyp.) Tele-Fonika zainwestowała w klub. Nie ukrywam, że dużą rolę odegrali też pan Stanisław Wachowski oraz Ludwik Miętta-Mikołajewicz. I tak to grono podało sobie dłonie.