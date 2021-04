Zmiany w obostrzeniach. Od 26 kwietnia w Małopolsce otwiera się branża beauty, a dzieci z klas I-III wracają do szkół w systemie hybrydowym

Obostrzenia utrzymane w pięciu województwach

Po środowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego minister zdrowia Adam Niedzielski zadecydował o podzieleniu kraju na dwie strefy. W pierwszej - woj: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie łódzkie i opolskie - obostrzenia dalej są utrzymane. W pozostałych 11 województwach - w tym w Małopolsce - na nowo otwierają się salony kosmetyczne i fryzjerzy, a dzieci z klas I-III wracają do szkół w systemie hybrydowym. Oznacza to, że jednego dnia połowa uczniów przychodzi do szkoły, a połowa uczy się z domu, a następnego dnia następuje zamiana.