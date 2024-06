Zmiany wśród księży wikariuszy w diecezji tarnowskiej. 40 kapłanów dostało dekrety o przenosinach na nowe parafie

Zmiany wśród wikariuszy w diecezji tarnowskiej 2024

Ks. Marcin Kwiecień – odchodzi z parafii Barcice do Porąbki Uszewskiej

Ks. Sylwester Taraszka – odchodzi z parafii Bolesław do Brzeznej

Ks. Zbigniew Kruczyński – odchodzi z parafii Borowa k. Mielca do Straszęcina

Ks. Mateusz Chwałek – odchodzi z parafii Brzezna do Mielca (św. Mateusza)

Ks. Marcin Kawa (2017) – odchodzi z parafii Dąbrowa Tarnowska do Pasierbca

Ks. Rafał Jagoda – odchodzi z parafii św. Jadwigi w Dębicy do Nowego Sącza (św. Małgorzaty)

Ks. Leszek Wieczorek – odchodzi z parafii Dobrków do Gromnika

Ks. Piotr Bober - odchodzi z parafii Grobla do Lubczy

Ks. Paweł Herudziński - odchodzi z parafii w Jodłowej (św. Stanisław) do Dąbrowy Tarnowskiej

Ks. Michał Sapalski - odchodzi z parafii Kamienica do Przeczycy

ks. Damian Jarek - odchodzi z parafii Kamionka Wielka do Bolesławia

ks. Robert Duda - odchodzi z parafii MB Bolesnej w Limanowej do Nowego Wiśnicza

ks. Grzegorz Brach - odchodzi z parafii w Lubczy do Mielca (św. Ducha)

Ks. Marcin Kumor - odchodzi z parafii w Lubczy do Sufczyna

Ks. Ziemowit Kordas - odchodzi z parafii Łabowa do Wadowic Dolnych

Ks. Marcin Kawa (2006) - odchodzi z parafii Łęg Tarnowski do Lubczy

Ks. Krzysztof Baran - odchodzi z parafii Łężkowice do Limanowej (MB Bolesnej)

Ks. Damian Kurek - odchodzi z parafii MBNP w Milecu do Barcic

Ks. Marcin Pikul - odchodzi z parafii Nawojowa do Ujanowic

Ks. Andrzej Bajorek - odchodzi z parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu do Siedlisk k. Tuchowa

Ks. Rafał Główczyk - odchodzi z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu do Tylmanowej

Ks. Mirosław Świerk - odchodzi z parafii w Nowym Wiśniczu do Tarnowa (NSPJ)

Ks. Andrzej Kmiecik - odchodzi z parafii w Pasierbcu do Bochni (św. Pawła)

Ks. Paweł Kita - odchodzi z parafii w Paszynie do Czchowa

Ks. Tomasz Gomulec - odchodzi z parafii w Pogwizdowie do Ryglic

Ks. Mateusz Kic - odchodzi z parafii w Porąbce Uszewskiej do Zabawy

Ks. Mariusz Czosnyka - odchodzi z parafii w Przeczycy do Nowego Sącza (MB Niepokalanej)

Ks. Bogdan Mikołajczyk - odchodzi z parafii w Skrzydlnej do Tarnowa Mościc

Ks. Dominik Furgał - odchodzi z parafii w Skrzyszowie k. Tarnowa do Nowego Sącza (św. Kazimierz)

Ks. Jacek Kurcz - odchodzi z parafii w Słopnicach do Mikluszowic

Ks. Paweł Szczygieł - odchodzi z parafii w Straszęcinie do Tarnowa (Miłosierdzia Bożego)

Ks. Piotr Cierniak - odchodzi z parafii w Szczawnicy do Koszyc Wielkich

Ks. Sebastian Ligęska - odchodzi z parafii w Tarnowie Mościcach do Słopnic

Ks. Łukasz Żurek - odchodzi z parafii w Tarnowie (NSPJ) do Nawojowej

Ks. Damian Migacz - odchodzi z parafii św. Maksymiliana w Tarnowie do Bochni (św. Mikołaja)

Ks. Rafał Bocheński - odchodzi z parafii w Ujanowicach do Piątkowej

Ks. Leszek Michalik - odchodzi z parafii w Uściu Gorlickim do Kamienicy

Ks. Paweł Furdyna - odchodzi z parafii w Wadowicach Dolnych do Łabowej

Ks. Marcin Kurmaniak - odchodzi z parafii w Zabawie do Kamionki Wielkiej

Ks. Maciej Stabrawa - po studiach do parafii w Limanowej (MB Bolesnej)