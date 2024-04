Znamy największe radiowe przeboje minionego roku – ZPAV opublikował podsumowanie Oficjalnej Listy Airplay (OLiA)

Na pozostałych miejscach Top 10 znalazły się piosenki "Wonders" Michaela Patricka Kelly (dawnego członka słynnego The Kelly Family), "Creepin'" tria Metro Boomin, The Weeeknd i 21 Savage, "Italo Disco" The Kolors i "Gossip" włoskiej grupy Måneskin z udziałem gitarzysty Toma Morello z Rage Against The Machine.

Do pierwszej dziesiątki rocznego zestawienia dotarły dwa polskie utwory. Na miejscu 5. uplasował się singiel "Supermoce" w wykonaniu Męskie Granie Orkiestry 2023, w skład której weszli Igo, Mrozu i Vito Bambino, oraz na miejscu 10. przebój Dody i Smolastego "Nim zajdzie słońce".