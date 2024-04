Znamy wszystkie filmy ubiegające się o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy festiwalu Mastercard OFF CAMERA 2024 Paweł Gzyl

"Silent Roar" Materiały prasowe

„Empty Nets”, „Forever Forever”, „She Came at Night”, „Paradise is Burning”, „Silent Roar”, „The Hypnosis”, „Power Alley”, „The Quiet Maid”, „Tyle co nic”, “78 Days”. Te filmy będą ubiegać się o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy podczas nadchodzącej edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA 2024 i 25.000 dolarów. Wyniki Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi” oraz laureatów i laureatki w pozostałych dziesięciu konkursach, w tym w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych, poznamy 4 maja podczas Gali Zamknięcia w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków.