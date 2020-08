Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów z lanym ciastem [PRZEPIS]

Sezon na pomidory w pełni! Warto przygotować z nich pyszną zupę pomidorową. Przepisem podzieliła się Maria Buraczek z Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie.

Składniki

6 dużych pomidorów malinowych

ok. 3 litry wywaru mięsno-warzywnego

sól

szklanka śmietany ukwaszonej 15 proc.

3 jajka

5 łyżek mąki

masło do smażenia

Wykonanie

Przygotować wywar mięsno-warzywny. Pomidory pokroić, przesmażyć na maśle, przetrzeć przez sito i dodać do świeżo ugotowanego wywaru. Doprawić do smaku solą. Zrobić lane ciasto – utrzeć w garnuszku razem jajka i mąkę. Ciasto lać cienkim strumyczkiem do gotującej się zupy.

Dodać śmietanę roztrzepaną z odrobiną soli, posypać natką pietruszki.