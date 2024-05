Sok pomidorowy – właściwości, kalorie, składniki odżywcze [PORADNIK]

Witaminy i składniki mineralne

Sok pomidorowy zawiera m.in potas, który pomaga we właściwym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego oraz wspiera utrzymanie odpowiedniego ciśnienia krwi. 100 ml soku pomidorowego dostarcza 260 mg potasu, co stanowi 13 proc. referencyjnej wartości dziennego spożycia tego składnika mineralnego. Sok ten wyróżnia się także wysoką zawartością folianów oraz witamin, w tym np.: B6, która m.in. pomaga we właściwym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz wspiera produkcję czerwonych krwinek. Ponadto pomidory w ponad 90 proc. składają się z wody, dlatego są uważane za produkty niskokaloryczne. Szklanka soku pomidorowego zawiera tylko 26 kcal – przy czym taką liczbę kalorii można spalić podczas kilkuminutowego szybkiego spaceru.

Cenny składnik soku pomidorowego – likopen!

Właściwe połączenie pomidorów

Aby to, co w dobre w pomidorach i w sokach pomidorowych w pełni mogło korzystnie wpływać na nasz organizm ważne jest także to, z jakimi innymi produktami je łączymy. Na przykład, nie każdy wie, że jeśli zjemy pomidora z ogórkiem, to nie dostarczymy organizmowi całej witaminy C zawartej w pomidorze. Dlaczego? Bowiem, ogórek, mimo tego, że jest źródłem wielu cennych substancji odżywczych, to zawiera również silnie działający enzym (askorbinazę), który utlenia kwas askorbinowy, niszczący witaminę C.