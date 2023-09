Zupa z kasztanów, krem z pieczonej dyni, czy kaszotto z grzybami. Te dania przygotujesz tylko jesienią [PRZEPISY]

Sałatka z karmelizowaną figą i serem camembert [PRZEPIS]

Zupa krem z kasztanów z mlekiem kokosowym [PRZEPIS]

Wykonanie Naciąć skorupki jadalnych kasztanów i gotować w osolonej wodzie około 15-20 minut. Lekko ostudzić i zdjąć skorupki. Ziemniaki oraz marchew ugotować do miękkości w małej ilości wody, na koniec gotowania wrzucić obrane kasztany oraz mleko kokosowe. Całość zagotować i następnie zblendować. Doprawić do smaku kardamonem, wanilią, cynamonem i solą. Dekorować kiełkami.

Kaszotto z pęczaku z grzybami leśnymi [PRZEPIS]

Wykonanie Umyte i oczyszczone grzyby oraz czosnek pokroić na plasterki, cebulę w kostkę. Na patelni rozpuścić połowę masła, wsypać kaszę i wymieszać. Wlać wino i poczekać aż alkohol odparuje i zacząć partiami wlewać gorący bulion. Przed dodaniem następnej partii bulionu poczekać, aż poprzedni cały zostanie wchłonięty przez kaszę. Gotować aż kasza będzie mocno al dente. Na drugiej patelni rozpuścić resztę masła i wrzucić grzyby, gdy woda odparuje dodać czosnek i cebulę i smażyć aż będą szkliste. Gdy grzyby będą gotowe dodać je do kaszy i dolać śmietankę część startego parmezanu, sól i pieprz. Gdy śmietanka się zredukuje kasza powinna być al dente. Podawać obsypane parmezanem i natką pietruszki.

Kremowa zupa z pieczonej dyni [PRZEPIS]

Wykonanie

Dynię przekroić na pół i oczyścić z pestek, pokroić w plastry. Ułożyć na blaszce do pieczenia i piec przez 20 minut w temp 200 st C. Gdy wystygnie, obrać ją i pokroić w kostkę.

Obrane ziemniaki i cebulę pokroić w kostkę, a czosnek w plasterki. W garnku roztopić masło i przesmażyć na nim cebulę i czosnek, po 2-3 minutach dodać ziemniaki i smażyć kolejne 2-3 minuty cały czas mieszając, dodać paprykę słodką oraz wędzoną, wymieszać i wlać bulion. Gotować do miękkości. Następnie dodać dynię oraz mleko kokosowe i gotować kolejne 10 minut. Całość zmiksować i doprawić gałką muszkatołową oraz ewentualnie solą i pieprzem. Dekorować pieprzem młotkowanym i ewentualnie kremowym serkiem. Podawać z grzanką czosnkową.