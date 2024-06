Zupy świata. Zupa cebulowo-pomidorowa z jajkiem ze słonecznej Madery. Sycąca i rozgrzewająca [PRZEPIS]

Zupa pomidorowa to polski klasyk. Warto jednak wypróbować jej mało znaną w naszym kraju wersję, niezwykle popularną np. na Maderze – sopa de tomate e cebola, czyli zupę pomidorowo-cebulową. Ma niesamowitą, delikatną strukturę i łączy słodycz cebuli z umamicznym, lekko kwaskowatym, charakterystycznym smakiem pomidorów.

- Warto pamiętać, że pomidory to jedno z niewielu warzyw, które podczas obróbki cieplnej zyskuje nie tylko dodatkowe walory smakowe, ale także odżywcze. Wszystko dzięki wysokiej zawartości likopenu, naturalnego przeciwutleniacza z grupy karotenów, który uwalnia się w trakcie gotowania – mówi Tomasz Jokiel, ekspert marki Fermy Drobiu Jokiel. – Dodatkowo dodatek pełnego mikro- i makroelementów jaja sprawia, że zupa staje się prawdziwą bombą pełną składników odżywczych! Co więcej, danie powstaje z powszechnie dostępnych składników, a jego przygotowanie nie zajmuje wiele czasu i nie wymaga specjalnych umiejętności. Smacznego!

Zupa pomidorowo-cebulowa z jajkiem ze słonecznej Madery [PRZEPIS]

Wykonanie

Pomidory sparzamy wrzątkiem, usuwamy skórkę i gniazda nasienne, a następnie siekamy w drobną kostkę. Pestek nie wyrzucamy – dodają mnóstwo smaku! Cebulę siekamy w średniej wielkości kostkę i podsmażamy z oliwą w garnku o grubym dnie do momentu, aż będzie zeszklona, ale nie rumiana. Dodajemy posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek i dusimy pod przykryciem kilka minut. Następnie dodajemy pomidory, liście laurowe, cząber i chwilkę odparowujemy. Dolewamy passatę, bulion i gotujemy na średnim ogniu przez 20-30 minut. Płyn powinien nieco odparować i zgęstnieć. Pod koniec gotowania solimy do smaku. Całe jaja smażymy na maśle do momentu, gdy białko będzie całkowicie ścięte, a żółtko – półpłynne. Rozlewamy zupę, kładziemy na wierzchu jajo i obficie posypujemy posiekaną natką pietruszki.