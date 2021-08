ZZM ogłosiło rozpoczęcie budowy parku kieszonkowego na Krowodrzy. Młodzieżowy Ogród Krakowian powstanie jeszcze w tym roku!

Jak czytamy w poście Zarządu Zieleni Miejskiej, nowe zielone miejsce na mapie Krakowa powstanie dzięki zaangażowaniu mieszkańców w BO. Nowy park kieszonkowy budowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.

Jak możemy się dowiedzieć zyska on nazwę - Młodzieżowy Ogród Krakowian, ale wbrew pozorom nie jest on skierowany wyłącznie do nastolatków.

Znajdziemy w nim co prawda stoły do odrabiania lekcji, huśtawko-ławki do relaksu, miniboisko, strefę street workout czy ławkę solarną z gniazdkami do ładowania, ale jest też coś dla czworonogów. Osoby, które przyjdą z psami, będą mogły udać się z nimi na specjalnie wydzieloną i ogrodzoną strefę, gdzie czekać na nie będą urządzenia do zabawy i naturalne materiały do eksploracji.