10 bramek! Pogrom Barciczanki. Rezerwy Wisły Kraków bezlitosne

W Barcicach mimo usilnych starań miejscowych do przerwy było „tylko” 2:0 dla krakowian. W drugiej połowie worek z bramkami rozwiązał się już na dobre. Wisła atakowała skrzydłami, ale nie miała też większych problemów przy przeprowadzaniu akcji środkiem boiska. Miejscowi momentami jedynie się przyglądali. Hat-trickiem popisał się bardzo aktywny tego dnia Dominik Sarga. W 62. minucie piłkarze Mateusza Dwojaka zdobyli kontaktowego gola po celnym uderzeniu Dziedziny z „jedenastki”. Jak się później okazało to było wszystko na co stać było Barciczankę w starciu z zespołem, który poziomem przerósł całe rozgrywki.