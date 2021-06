10-lecie niezwykłego krakowskiego klubu piłkarskiego

NOWE Wisła Kraków. Krystian Wachowiak: Choć nie grałem prawie wcale, to bardzo dużo nauczyłem się przez ostatnie pół roku

- Po jednym występie zostałem przez trenera „skasowany” i już do końca sezonu nie dostałem drugiej szansy, ale nie mam zamiaru ani użalać się nad sobą, ani wracać do tego, co było. Skupiam się na przyszłości i na tym, co mogę osiągnąć. Jeśli mam być szczery, to cieszę się, że doszło do zmiany trenera - mówi piłkarz Wisły Kraków Krystian Wachowiak.