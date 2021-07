11 lat temu zaginęła Iwona Wieczorek. "Trudno pogodzić się z tym, że jej nie ma"

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Mija 11 lat, śledztwo trwa

Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej przejął do prowadzenia sprawę zaginionej 11 lat temu w Gdańsku Iwony Wieczorek. Na razie nie mówią o efektach pracy. - Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego oraz wykonywane i planowane czynności procesowe, na obecnym etapie nie udzielamy bliższych informacji, co do przedmiotu, zakresu prowadzonego śledztwa, jak również wykonywanych w jego trakcie czynności - informuje PK.