20 najciekawszych obiektów Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Powstał cykl filmów z budynkami 3D

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce to nieodłączny krajobraz naszego regionu. Aby te zabytki mogły zostać z nami na zawsze, zostały uwiecznione skanerem 3D, który w każdym centymetrze odwzorował te wspaniałe budowle

- podkreślają inicjatorzy cyklu z Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Serię krótkich filmów otwiera animacja poświęcona kościołowi pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce. To zachowany do dzisiaj najstarszy drewniany kościół Górnej Orawy, który kilka dni temu został ogłoszony przez Prezydenta RP Pomnikiem Historii, dołączając do prestiżowego grona ponad 100 najcenniejszych zabytków w kraju.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce

Kolejne obiekty Szlaku Architektury Drewnianej w odsłonie 3D prezentowane będą w każdy wtorek i piątek o godz. 10:00 na Facebooku Szlaku Architektury Drewnianej, Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz na kanale YouTube MOT.