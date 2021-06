5 ciekawostek, których nie wiedziałeś o szparagach

1. Szparagi prosto z Włoch

Słowo szparag wywodzi się od greckiego „asparagus” oznaczającego „młody pęd”. Warzywa te pojawiły się na terenie Imperium Rzymskiego prawie 4 500 tysiąca lat temu, gdzie szybko zyskały popularność. Kolejnym krokiem w ich karierze był podbój dalszej części Europy, gdzie stały się ulubionym przysmakiem lokalnych elit. Obecnie uprawiane są przez większość krajów na świecie, jednak ich głównym producentem są Chiny i Peru. W Polsce plantacje szparagów skupiają się w obrębie województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.

2. Zielonych i fioletowych nie trzeba obierać

Szparagi występują w trzech odmianach - białej, zielonej i fioletowej. Jeśli preferujesz łagodny smak, a obieranie warzyw nie stanowi dla Ciebie problemu, biały szparag będzie odpowiedni. Miłośnicy bardziej wyrazistego i orzechowego smaku wybiorą kolorowe pędy (fioletowe lub zielone). Dojrzewają one ponad ziemią, przez co ich skórka jest delikatniejsza i nie wymaga usunięcia. Szparagi najsmaczniejsze są zaraz po zerwaniu, ponieważ z czasem tracą smak i aromat.

Zastanawiasz się jak poznać świeży produkt? Zwróć uwagę na główkę szparaga, która powinna być zamknięta i nieposzarpana, jego nasadę – ściśnięta powinna puścić sok. Warzywo nie może mieć też żadnych przebarwień. Zaletą tych warzyw jest prostota ich przygotowania. Umyte i podcięte wkładamy do podłużnego garnka z posoloną wodą, tak aby główki wystawały ponad taflę. Białe szparagi gotujemy do 15 minut, kolorowe ok. 5-8 min. Po sprawdzeniu miękkości są gotowe do zaserwowania.