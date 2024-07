90 mln zł z budżetu państwa na Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy w siódmym etapie. Zrobiono już wiele w ramach programu. WIDEO

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy jest realizowany od 1997 roku z zamiarem uporządkowania i zagospodarowania terenów wokół Muzeum Auschwitz, poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia, a także rozwiązywania problemów, dotyczących m. in. infrastruktury miejskiej czy powiatowej.

Beneficjentami OSPR są: Powiat Oświęcimski, miasto Oświęcim, gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek oraz Małopolska Uczelnia Państwową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Obecnie trwa szósty etap, który zakończy się w 2025 roku.

- Staram się być nie tylko w stolicy województwa, ale wychodzić w teren, żeby być w Małopolsce lokalnej. OSPR to specyficzne narzędzie, poświęcone wsparciu do lokalnych samorządów, które bezpośrednio nawiązuje do dziedzictwa kulturowego, historycznego, jakim jest były obóz – zwrócił uwagę Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski. - Kolejne spotkanie robocze za nami, dzięki któremu, wierzę, że dobrze zostaną spożytkowane rządowe pieniądze.