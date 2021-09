Adam Buksa. Bardzo grzeczny chłopiec, który bardzo mocno strzelał. "Już wtedy brylował" - wspomina pierwszy trener reprezentanta Polski

Jak ogląda się mecz reprezentacji Polski, kiedy po boisku biega piłkarz, którego pamięta się z treningów jako małego chłopca?

Andrzej Żądło: Muszę zacząć od tego, że ja nie za bardzo oglądam te mecze. Tak samo z polską ekstraklasą - poziom niewspółmierny do zarobków, nie chcę się denerwować. Ale po meczach reprezentacji staram się czytać, przejrzeć, co się działo. Dziś rano, tyle co się obudziłem, sprawdziłem, jak poszło Adamowi, jak strzelał te bramki.

Do pana trafił jako pięcio- czy sześciolatek. W takim wieku można już dostrzec, że chłopiec ma olbrzymi talent, że to materiał na konkretnego piłkarza?

Oczywiście wtedy nie myślałem o tym, że Adam może zagrać w reprezentacji Polski. Ale wiedziałem, że daleko może zajść, tego byłem pewny. Lubię lewonożnych zawodników - i zawodniczki, bo teraz bardziej zajmuje się piłką kobiecą - a Adam miał tę lewą nogę.