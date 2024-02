Adam Szłapka z wizytą w Olkuszu. Minister poparł kandydatkę na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Annę Kwaśniewską. Zobacz zdjęcia

Po przemówieniu ministra głos zabrała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Anna Kwaśniewska. Przybliżyła ona najważniejsze punkty swojego programu wyborczego.

- Młodzi ludzie, którzy chcą żyć w Olkuszu chcą, aby miasto było nowoczesne, atrakcyjne i bezpieczne. Spotykając się z młodymi ludźmi wielokrotnie słyszę, że nie mają tego poczucia. Nie mają poczucia bezpieczeństwa. Nie mają też dostępu do wszystkich usług. My tak nie chcemy i tak nie może być. Rozwiążemy ten problem tworząc w Olkuszu żłobek samorządowy, który da możliwość bezpieczeństwa i dostępność do żłobka. Dla rodziny bezpieczeństwo jest nadrzędną rzeczą i my to spróbujemy dla państwa zrobić. Są żłobki prywatne, które niestety są już wypełnione przez dzieci. Nie ma takiej dostępności, która powinna być w Olkuszu – mówiła kandydatka na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Anna Kwaśniewska.