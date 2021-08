Akcja Czyste Tatry. Mimo deszczu tysiące wolontariuszy ruszyło na szlaki zbierać śmieci

- Jesteśmy przede wszystkim gośćmi pięknej tatrzańskiej przyrody. Tatrzański Park Narodowy od samego początku przywitał nas w tym projekcie bardzo przyjaźnie. Naszą intencją zawsze było to, by wspomagać działania TPN. Od 10 lat wspólnie dajemy przykład innym rejonom naszego kraju, jak dbać o przyrodę. 10 lat temu, w czasie pierwszej akcji, zmobilizowaliśmy 1000 wolontariuszy i znieśliśmy wspólnie 1,5 tony śmieci. Dzisiaj, po 10 latach, mamy gigantyczną satysfakcję, że mogliśmy edukować siebie, ale i Polaków, którzy słyszeli o naszej akcji - mówił Rafał Sonik, organizator akcji Czyste Tatry.

Akcja Czyste Tatr od 10 lat odbywa się w czasie wakacji. W jeden dzień tysiące wolontariuszy ruszają na tatrzańskie szlaki z workami na śmieci. W tym roku do akcji zapisało się ok. 2500 osób.

Tomasz Urynowicz, wicemarszałek woj. małopolskiego, który również wziął udział w akcji sprzątania Tatr, zaznacza, że jest to walka o to, by Małopolska była bezpieczniejsza i czystsza. - Ważne jest byśmy zachowywali się odpowiedzialnie, z troską podchodzili do przyrody, do naszej roli na tym świecie. Małopolska to 51 proc. obszarów chronionych przyrodniczo. Dziś mówimy o problemie śmieci spod Tatr, ale tak naprawdę ten problem występuje w najbliższym sąsiedztwie, w małych lasach, w małych miejscowościach - mówił wicemarszałek.

Wśród sprzątających Tatry pojawiła się aktorka Joanna Jabłczyńska, która od lat jest ambasadorem akcji Czyste Tatry. - Co roku czekam na tą akcję i nie waham się tutaj przyjechać sprzątać śmieci. Niestety, ten problem jest wszędzie. Bardzo mnie to denerwuje. Już wiem, że korona z głowy mi nie spadnie, gdy schylam się po czyjeś śmieci - mówi aktorka.