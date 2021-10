Akcja "Znicz" na małopolskich drogach. Co ustalono na spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego?

- Nie chcemy karać Małopolan, chcemy prosić o to, by wychodząc z domu zawsze mieli przy sobie maseczki - zaznaczył wojewoda małopolski. Łukasz Kmita poinformował również, że prowadzone były rozmowy z Zarządcami Dróg o tym, aby miejsca, gdzie będą występowały utrudnienia w ruchu zostały wskazane. Tam pojawią się funkcjonariusze policji choćby po to, by monitorować sytuację i upłynniać ruch.

O tym oraz o rozpoczętej w piątek rano na terenie małopolski "Akcji Znicz", która potrwa do późnych godzin nocnych 2 listopada, poinformowali przedstawiciele Policji.

- Codziennie delegowanych będzie około 1500 policjantów z pionów prewencji, dodatkowo w każdy dzień na drogach obecna będzie liczba około 400 policjantów ruchu drogowego oraz dodatkowo 500 policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych, którzy będą pełnić służbę 1 listopada - poinformował Piotr Morajko, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.