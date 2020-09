Amerykański film "Tenet" bije rekordy popularności na całym świecie. Można go też już obejrzeć w Krakowie

Wszystkie te doświadczenia Nolan wykorzystał do stworzenia dwóch najbardziej wizjonerskich filmów w swym dorobku – „Incepcji” i „Interstellar”. Oba obrazy, choć nie pozbawione wad, sprawiły, że media uznały brytyjskiego reżysera za „nowego Stanleya Kubricka”. Nolan pokazał jednak też, że potrafi powściągnąć swoją skłonność do wizualnego rozbuchania – a dowodem tego był niekonwencjonalny film wojenny „Dunkierka”.

Trudno postrzegać więc nowe dzieło Nolana jako typowo rozrywkowe kino. Aby w pełni ogarnąć dwuipółgodzinne dzieło, trzeba by je obejrzeć co najmniej dwa razy. Na to pewnie pokusi się niewielu widzów. „Tenet” przyciągnął jednak do kin w weekend otwarcia tłumy – i w sumie zarobił 53 miliony dolarów. To dobra wróżba dla przemysłu filmowego: oznacza, że mimo pandemii widzowie chcą chodzić do kina. Tylko trzeba ich przyciągnąć takim widowiskiem jak najnowsze dzieło Christophera Nolana.