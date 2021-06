Amp futbol Euro 2021 w Krakowie. Zmiana grupowego rywala "Biało-czerwonych" - Izrael zamiast Szkocji

ME 2021 w Krakowie - 16 drużyn, 3 stadiony

Do tej pory odbyły się trzy ME w amp futbolu (piłce nożnej osób z amputacją lub inną wadą kończyn) - w 1999 roku na Ukrainie (w formule open; triumfowała Brazylia przed Rosją i Uzbekistanem) oraz w 2008 w Turcji (wygrała Rosją przed Turcją i Anglią) oraz w 2017 roku w Turcji (zwyciężyli gospodarze przed Anglią i Polską). Kolejne ME miały się odbyć we wrześniu 2020 roku, ale obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały przesunięcie ich o rok.

III ME rozgrywane będą od 12 do 19 września 2021 roku w Krakowie na trzech boiskach: Cracovii, Garbarni i Prądniczanki. Weźmie w nich 16 drużyn. Polska wystąpi w grupie A, a jej rywalami będą: Hiszpania (czwarta drużyna ME 2017), Ukraina (17. zespół MŚ 2014 i 22. zespół MŚ 2018) oraz Izrael (debiutant w wielkich imprezach). Nasz drużyna ME zainauguruje meczem z Ukrainą 12 września 2021 roku na stadionie Cracovii.