Anna Maria Jopek: Jestem takim samym elementem tej drużyny jak każdy inny

- Współpracuje pani z artystami z całego świata i często podróżuje. Jak przetrwała pani kolejne lockdowny?

- Bardzo przeżywam wszystkie lęki i tragedie: ilość odejść i ciężkich chorób, zatrucie świata, brak wiedzy, niepewność danych. To, że przestałam występować było więc najmniej ważne. Muzyka to duch i nasza sprawność. Jestem w tym codziennie - bez sceny też. Starałam się wykorzystać wolny od koncertów czas, aby się rozwijać, ale przede wszystkim po to, aby być dla najbliższych. Żyć życiem domu. Gdyby nie to, że chorują i umierają ludzie, a moi koledzy nie mają pracy, byłby to dla mnie czas bycia blisko spraw, które są dla mnie istotą rzeczy. Może w żadnym innym przypadku możliwość skupienia na najważniejszym by mi się nie zdarzyła, bo poziom rozpędzenia mojego życia, był tak kolosalny, że dawno przestałam zauważać nawet to, jak bardzo jestem zmęczona.