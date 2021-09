Naturalne brzmienie jest wieczne. Anna Maria Jopek zaprezentuje projekt "Przestworza" w Operze Krakowskiej

Te charakterystyczne dwa imiona wybrał dla niej wujek. Był rok 1970 i wielkim przebojem stała się piosenka Czerwonych Gitar o takim tytule. Przekonał rodziców – choć nie obyło się bez oporów, bo oboje śpiewali i tańczyli wtedy w Mazowszu, więc bliższy był im folklor niż bigbit. Przyszłość małej Anny Marii została jednak już wybrana i kiedy dziewczynka ledwo odrosła od ziemi, została zapisana do szkoły muzycznej.

- Już jako kilkulatka chciałam występować. Śpiewałam bardzo czysto, a to podobno niezwykle rzadko zdarza się wśród dzieci. Wychowawczynie z przedszkola zaczęły więc namawiać gorąco rodziców, aby wysłali mnie do szkoły muzycznej. Oni jednak mieli sporo oporów i śpiewanie uznawali za wspaniały zawód, ale jednocześnie bardzo stresujący. Mimo to, jednak się zgodzili – opowiada nam piosenkarka.