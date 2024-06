Archidiecezja Krakowska wzbogaciła się o 89 ceremoniarzy. To bardzo ważna funkcja liturgiczna w kościele

– Ważne jest świadectwo waszego osobistego życia – nie tylko tego, co robicie przy ołtarzu, ale też poza kościołem, wśród waszych kolegów, przyjaciół, w szkole, w świecie. Ważne jest to, abyście byli w swoich środowiskach, w swoich rodzinach, wspólnotach świadkami wiary – mówił bp Robert Chrząszcz podkreślając, że o wiele ważniejszy jest stan łaski uświęcającej i przyjęcie Jezusa w Komunii św. w czasie Eucharystii niż bezbłędna służba przy ołtarzu.

– Chociaż przepisy liturgiczne są ważne, ceremoniarz musi pamiętać, że służy Bogu i wspólnocie Kościoła. Jego rola to ułatwienie spotkania wiernych z Jezusem, który jest obecny w liturgii – mówił biskup. – Ceremoniarz poprzez swoją służbę ma się przyczyniać do tego, aby liturgia była miejscem, gdzie każdy może doświadczyć miłości i obecności Boga – dodawał apelując, aby pamiętali, że służą nie tylko liturgii, ale całej wspólnocie wiernych, pomagając im zbliżać się do Boga. – Pamiętajcie, abyście zawsze byli pięknymi świadkami miłości i umiłowania liturgii i w swoim życiu pokazywali, że chrześcijanin, który żyje liturgią, który jest złączony z Chrystusem w Eucharystii, powinien to pokazywać w swoim życiu, w swoim postępowaniu, w swojej postawie, w której zawsze widoczny jest szacunek dla drugiego – mówił bp Robert Chrząszcz zachęcając przyszłych ceremoniarzy to walki z pychą.