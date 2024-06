Artyści Teatru Słowackiego w charytatywnym koncercie na rzecz kolegi z zespołu

Przed rokiem, 19 lipca 2023 r., spłonął w Jazowsku rodzinny dom aktora Teatru Słowackiego Mateusza Bieryta.

"Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale spłonął cały dobytek. Więcej – poza ścianami, dachem, meblami i majątkiem spłonęło coś znacznie ważniejszego – dom" - czytamy w zaproszeniu na koncert.

Od razu rozpoczęła się zrzutka, którą wsparło ponad 3500 osób, dzięki której udało się wesprzeć odbudowę budynku, ale są to środki niewystarczające, by stał się on domem.

"Dlatego postanowiliśmy zorganizować koncert, by przypomnieć o tej sytuacji" - zapowiadają wydarzenie artyści "Słowaka".

W koncercie "Nie martw się kolego" wezmą udział, m.in. Krzysztof Globisz, Modest Ruciński czy Patryk ‘Bober’ Bobrek, którzy zabiorą widzów "w muzyczną podróż przez świat, w którym międzyludzka solidarność, wewnętrzna siła oraz wspólnotowa energia mogą i budować domy, i przenosić góry".