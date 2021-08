Atak na siedzibę PiS w Krakowie. "To realizacja postulatów ośmiu gwiazdek" Julia Kalęba

W nocy z soboty na niedzielę zamaskowana osoba dostała się do kamienicy przy ul. Retoryka 7 i zniszczyła wejście do Małopolskiego Biura Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. - To wyglądało tak, jakby ktoś z nienawiści, wściekłości rzucił się na te drzwi - opisuje to zdarzenie Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa z PiS.