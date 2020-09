Atrakcja nie tylko dla turystów: darmowe zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem. Sprawdź wrześniowe trasy

Skromne mieszkanie Czesława Miłosza. Tak żył noblista [ZDJĘCIA]

Bogusławskiego 6 to ostatni adres Czesława Miłosza. W Krakowie, mieście literatury, w którym jeszcze niedawno żyło dwoje literackich noblistów, to adres wcale nie taki popularny, zresztą, żeby odwiedzić mieszkanie noblisty, trzeba czekać na specjalną okazję. Bogusławskiego to cic...