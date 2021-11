Baczyński jako pacyfista i mistyk. Wiersze powstańczego poety na koncercie Mela Koteluk i Kwadrofonik w ICE Kraków

Usłyszeliśmy o niej pierwszy raz, kiedy w 2012 roku ukazał się jej debiutancki album „Spadochron”. Znajdujące się na nim piosenki ujęły słuchaczy rockową energią i popową przebojowością. Krytyka co prawda doszukiwała się podobieństw do twórczości Kasi Nosowskiej, ale fani wiedzieli swoje. W efekcie krążek pokrył się podwójną platyną. Ten sukces był zasługą nie tylko Meli, ale również muzyków z jej zespołu.

Fryderyki w kategoriach Debiut Roku i Artysta Roku tylko dodały skrzydeł Meli. Efektem tego stały się jej dwa kolejne albumy. „Migracje” i „Migawka” zawierały melodyjne i dynamiczne piosenki, balansujące między popem a rockiem w alternatywnej wersji, przywołując skojarzenia z takimi wykonawcami, jak Florence + The Machine czy Marina & The Diamonds. Sukcesy obu płyt przypieczętowały udane koncerty Meli z zespołem – nie tylko w klubach, ale i na największych festiwalach muzycznych w Polsce.

Zanim „Spadochron” stał się bestsellerem, Mela długo dobijała się do wrót show-biznesu. Brała udział w różnych festiwalach i przeglądach dla amatorów, próbowała swych sił w modnych obecnie talent-shows, aż wreszcie wspierała wokalnie w chórkach takich wykonawców, jak Gaba Kulka czy niemiecki zespół Scorpions. Wszystko to zaprocentowało przy okazji debiutanckiej płyty i otworzyło dziewczynie drogę do kariery.

Nic więc dziwnego, że to właśnie do tej piosenkarki zwróciła się w zeszłym roku dyrekcja Muzeum Powstania Warszawskiego z propozycją przygotowania specjalnego materiału z okazji 76. rocznicy tegoż zrywu niepodległościowego. Na artystycznego partnera do tego projektu wybrano dla Meli zespół Kwadrofonik. To ceniona w Polsce i na świecie grupa specjalizująca się w muzyce współczesnej, w skład której wchodzi dwoje pianistów i dwoje perkusistów.