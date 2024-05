Badają drzewa w Zakopanem. Sprawdzają, czy nie wywalą się przy silnym wietrze ZDJĘCIA Łukasz Bobek

W Zakopanem rozpoczęło się masowe badanie drzew na terenach miejskich. Pod lupę specjalistów wzięte zostało drzewa stojące przy chodnikach, drogach czy budynkach. Te, co do których pojawiło się podejrzenie, że mogą być osłabione. Ma to uniknąć sytuacji, jaka wydarzyła się w czasie świąt Wielkiej Nocy, gdy silny wiatr powalił drzewa, a te zabiły ludzi.